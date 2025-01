A Sessão da Tarde desta sexta-feira (24) exibe Uma Noite no Museu 3: o segredo da Tumba (2014). Estrelado por Ben Stiller e Robin Williams, o terceiro filme do sucesso acompanha mais uma aventura do segurança e peças do museu. Dirigido por Shawn Levy, produção vai ao ar às 15h25min , após a novela Cabocla, na RBS TV.

Resumo de Uma Noite no Museu 3: o segredo da Tumba

O segurança Larry Daley segue com seu inusitado trabalho no museu de história natural de Nova York. Em determinado dia, descobre que a peça que faz os objetos do museu ganharem vida está sofrendo um processo de danificação. Com isso, todos os amigos de Larry correm o risco de não ganharem mais vida. Para tentar salvar a turma, ele vai para Londres pedir a orientação do faraó que está em exposição no museu local.