Qual a idade dos participantes do "BBB 25"

A 25ª temporada do Big Brother Brasil começou nesta segunda-feira (13) . As 11 primeiras duplas foram anunciadas na última quinta-feira (9), no Big Day .

A edição, que comemora as bodas de prata do programa e os 60 anos da TV Globo, promete surpreender o público com as novidades no formato da atração, que terá cem dias de confinamento.