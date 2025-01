No "BBB 25", Maike flerta com Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa, e diz: "Tenho que te apresentar para a família" 

Com o confinamento prestes a completar uma semana, o BBB 25 parece estar perto de ter seu primeiro casal. Trata-se de Giovanna Jacobina, irmã da musa fitness Gracyanne Barbosa, e Maike Cruz, que faz dupla com o amigo Gabriel.

Na tarde deste domingo (19), os dois trocaram carícias à beira da piscina, enquanto Giovanna passava protetor solar no brother. Na ocasião, Maike, que junto de sua dupla venceu a prova do anjo disputada no último sábado (18), prometeu convidar a sister para o tradicional almoço do anjo na próxima vez que conquistar o título.