No "BBB 25", Diego Hypolito detalha transplante capilar: "Usava lace nas Olimpíadas" 

Diego Hypolito , 38 anos, compartilhou com colegas do BBB 25 a experiência que teve com calvície. Na tarde de segunda-feira (27), ele revelou que já usou prótese capilar e fez transplante .

Em conversa na sala de estar do programa com Camilla e Mateus, Diego afirmou que o cabelo é transplantado . O brother perguntou ao ex-ginasta se o processo foi doloroso.

Diego está no segundo paredão da edição com a irmã, Daniele Hypolito. Eles disputam o lugar na casa com as duplas Edilberto e Raissa e Vitória e Mateus.