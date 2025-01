"BBB 25": quem são os líderes da semana

A primeira prova do líder do Big Brother Brasil ocorreu nesta quinta-feira (16). Os baianos Aline e Vinícius venceram e terão direito a duas indicações ao paredão. Logo após a prova, Edilberto e Raissa foram a primeira escolha para a berlinda.

Entre pipocas e camarotes, os participantes disputam o prêmio que pode chegar a R$ 3 milhões. Incluindo as outras dinâmicas do programa, porém, o vencedor pode deixar a casa mais vigiada do Brasil com mais de R$ 6 milhões.