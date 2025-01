Giovanna é nutricionista e irmã de Gracyanne Barbosa. Globo / Reprodução

O jogo começou no Big Brother Brasil 25. Em conversa na sala do reality show, Giovanna comentou com Camilla e Mateus que não vai "muito com a cara" da bailarina Renata.

Os três estavam conversando sobre os votos de suas duplas no segundo paredão, realizado no domingo (26) — todos escolheram a dupla Eva e Renata.

Mateus desabafou dizendo que ficou mal de votar nas cearenses. Camilla concordou e afirma que "não queria".

Giovanna entra na conversa e comenta:

— Estão agindo como se estivessem no paredão. Um drama...

Camilla concordou e questionou:

— Mas a gente ia em quem, nos "Joãos"?

A nutricionista, então, dá sua opinião sobre as bailarinas:

— Falei que não ia votar nos Joãos e nem no Maike e no Gabriel. Delas eu me identifico com a Eva. Não vou muito com a cara da Renata — conta.

Como foi a formação do paredão?

Edilberto e Raissa foram escolhidos antes mesmo do começo da votação. Camilla e Thamiris atenderam o big fone e indicaram pai e filha ao paredão.

No programa ao vivo, os líderes Diogo Almeida e Vilma escolheram os amigos Vitória Strada e Mateus, que já estavam na mira desde sexta-feira (24).

No confessionário, os irmãos Diego e Daniele Hypolito e as amigas Eva e Renata empataram com quatro votos cada. Os líderes selecionaram os ginastas para ir ao paredão.

Ao final da votação, Edilberto e Raissa tiveram um contragolpe e puxaram Guilherme e Joselma, que venceram a prova bate e volta e escaparam da berlinda.