Em "Mania de Você", Rudá teme o envolvimento de Viola com Mavi e Luma

Shay Suede vive Mavi e Gabz interpreta Viola em "Mania de Você". Manoella Mello / Globo

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta segunda-feira (20).

Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Viola impõe algumas condições a Luma e Mavi para trabalhar no restaurante. Mavi fica incomodado com a relação entre Viola e Rodhes. Luma e Mavi recebem Viola e Rodhes para jantar. Diana comenta com Bruna que acha estranho a filha ter encontrado uma foto de Filipa na casa de Volney. Diana ameaça Volney e exige que o irmão saia do resort. Edmilson usa, no bar, o cartão que Wagner deixou para Iarlei pagar a faculdade. Michele diz a Cristiano que conseguiu o dinheiro que faltava para arcar com o processo. Cristiano questiona a relação entre Michele e Daniel. Rudá teme o envolvimento de Viola com Mavi e Luma. Viola alerta Rodhes para não se envolver com Luma e lembra o plano.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Basílio e Beatriz sofrem um acidente. Clarice desperta chamando por Beatriz. Basílio diz a Beatriz que ninguém pode saber que os dois estão vivos. Lígia conversa com Celeste sobre sua separação. Guto e Edu repreendem Nelson. Vinícius convida Guto para ir ao cinema. Beto questiona Juliano e Maristela. Jacira confessa a Alfredo que envia cartas para Eugênia como se fosse um admirador secreto. Renê causa uma boa impressão em Iolanda. Clarice e Beto se desesperam com o anúncio da suposta morte de Beatriz. Basílio e Beatriz pedem abrigo a Carmem.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Ana Lúcia comemora a decisão de Madalena sobre Jão. Yuki e os capangas são levados à delegacia. Gerson culpa Rique pela denúncia anônima. Rique afirma a Edson que Rosana não desistirá de desfilar no Carnaval. Jão diz a Sidney que não cederá à chantagem de Cacá. Osmar comenta com Violeta sobre a paternidade do filho de Cacá. Rafa e Miranda ficam juntos. Lucas atrapalha uma conversa entre Cida e Alberto. Madalena pensa em Jão. Osmar vibra por sua denúncia contra Gerson ter dado certo.

Força de Mulher - Record, 21h

O resumo do capítulo não foi divulgado pela emissora.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min