Adriana Esteves vive Mércia em "Mania de Você". Globo / Divulgação

Mania de Você promete entregar emoção aos telespectadores nesta sexta-feira (17).

Além do resumo da trama do horário das 21h da TV Globo, Zero Hora preparou um compilado de tudo o que ocorrerá no universo das novelas nesta noite.

Mania de Você - RBS TV, 21h20min

Mércia acusa Viola de querer se vingar de Luma e Mavi. Rudá finge surpresa quando Luma lhe conta que Viola está viva. Bruna revela a Diana que está investigando Volney e pede para a mãe não contar a Hugo. Volney afirma a Mércia que ela esconde algo grave. Rudá pede a Viola que desista da vingança. Luma diz a Mavi que a única forma de reparar a maldade cometida contra Viola seria vir a público contar a verdade sobre o golpe aplicado na chef.

Garota do Momento - RBS TV, 18h25min

Juliano ordena que Coralina dê um jeito de afastar Beatriz e Carmem de sua casa. Anita se desespera com a volta de Nelson. Celeste se acomoda na boate de Lígia. Raimundo lamenta com os filhos. Alfredo procura Anita. Guto conhece Vinícius. Celeste agradece Lígia. Juliano rejeita Marlene. Beatriz se preocupa com Clarice. Teresa visita Clarice. Iolanda pede a Ana Maria para conhecer Renê. Maristela sonda Basílio sobre Beatriz.

Volta por Cima - RBS TV, 19h40min

Cacá garante que não ordenou o ataque a Jão, e ameaça Madalena. Ana Lúcia passa mal ao saber a verdade sobre a filha. Jô aconselha Cacá a esquecer Jão. Chico percebe que está apaixonado por Cacá. Nando parabeniza Rosana por voltar a desfilar. Edson pede para Gerson retirar o convite a Rosana do cargo de rainha de bateria. Madalena pergunta por que Chico não contou sobre o trabalho de Cacá.

Força de Mulher - Record, 21h

Arif tenta recuperar a anel de compromisso que foi vendido pelo próprio pai. Ceyda encontra Arif na rua e conta que conseguiu o emprego de babá do filho de Jale. Hatice tenta convencer Enver a dar um pouco mais de atenção a Sirin. Bahar saindo de casa com as crianças para o parque e é avisada por Arif que está sendo seguida na rua e vigiada. Bora fica ansioso para chegada da nova babá, Ceyda. Todos se desesperam ao descobrir que Arif foi sequestrado.

A Caverna Encantada - SBT, 21h05min