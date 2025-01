Arleane e Marcelo e Diogo e Vilma se juntam a Edilberto e Raissa no primeiro paredão do "BBB 25"

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 25 foi formado na noite deste domingo (19). O público terá até terça-feira (21) para decidir quem deve deixar o programa.

Estão no paredão Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma e Edilberto e Raissa. A primeira dupla havia sido indicada pelos líderes Aline e Vinicius na quinta-feira (16) , já os outros dois pares acabaram indo para a berlinda após a dinâmica deste domingo.

Diogo e Vilma perderam a prova do bate-volta.

Antes do início da votação, a dupla de anjos, Maike e Gabriel, decidiu imunizar os irmãos goianos João Gabriel e João Pedro. Então, os líderes tiveram que indicar uma dupla entre Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e João Pedro e João Gabriel, que estavam na mira desde sexta-feira (17) . Arleane e Marcelo foram os escolhidos.

Na votação da casa, as duplas Diego e Daniele, Vitória e Mateus e Diogo e Vilma empataram na soma total da noite. Os líderes Aline e Vinicius precisaram desempatar e escolheram Diogo e Vilma para o paredão. No contragolpe, Diogo e Vilma puxaram para a berlinda Vitória e Mateus.

Na prova bate e volta, Vitória e Mateus se salvaram, e o paredão triplo foi finalmente formado, com Diogo e Vilma, Arleane e Marcelo e Edilberto e Raissa

Veja quem votou em quem

Como foi a prova bate e volta

Na primeira prova bate e volta do BBB 25, competiram Diogo e Vilma e Vitória e Mateus. No fim, Vitória e Mateus se livraram do paredão.