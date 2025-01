"BBB 25": saiba quem é a nova voz que conversa com os brothers

Angélica Campos é a nova diretora-geral do BBB. Fabio Rocha/TVGlobo / Divulgação

A edição deste ano do Big Brother Brasil tem muitas novidades. Entre elas, uma nova voz que se comunica e "dá broncas" nos participantes do reality show. Neste ano, Angélica Campos assumiu o cargo de diretora-geral do programa e o papel de passar recados aos brothers.

— Sou educada e assertiva ao dar bronca. O Big Brother vai para casa com a gente. Já tinha esse costume e cuidado antes mesmo do novo cargo — afirmou a diretora em entrevista ao jornal Extra.

O novo tom de voz chamou atenção nas redes sociais. Internautas estranharam o novo responsável pelos recados e começaram a fazer piadas.

Para muitos, a voz é bem mais "afetada" e "escandalosa" do que a de Boninho, o que acaba criando um efeito cômico nas chamadas de atenção da direção.

Por 24 temporadas, Boninho quem fez o papel de conversar com participantes, enquanto atuava como diretor-geral do BBB na Globo. No X, antigo Twitter, ele entrou na brincadeira. "Que voz é essa???", questionou, rindo logo em seguida.

Quem é Angélica Campos?

Trabalhando na Rede Glovo desde 2003, Angélica Campos é a nova diretora-geral do Big Brother Brasil. É a primeira vez que uma mulher assume o cargo no reality.

Ela já trabalhou com Ana Maria Braga, Roberto Carlos e Faustão, e também foi a primeira mulher da equipe de diretores do BBB, em 2011. Atuou em programas como Videoshow, The Voice+ e duas temporadas de No Limite (2021 e 2022).

Em entrevista ao Globo, Angélica relatou que o time que comanda as ações na casa, das provas à sala de comando de transmissões ao vivo, é majoritariamente feminino.

— Fico muito feliz de ver que estamos nesse lugar, todas nós — afirmou.

Ela vai dirigir o programa sob a supervisão de Rodrigo Dourado, antigo diretor-geral e o atual diretor do gênero reality shows da empresa.

Confira algumas reações: