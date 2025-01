Diogo Almeida e Vilma venceram a segunda da prova do líder da 25ª edição do BBB 25 , realizada nesta quinta-feira (23).

Eles ainda terão direito a vetar um par da próxima prova do líder e colocar três duos na mira para o paredão. Além disso, irão concorrer a um apartamento no valor de R$ 260 mil ao entrar no Quarto do Líder.