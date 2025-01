Apresentadora desmentiu rumores sobre aposentadoria no "Mais Você" desta segunda-feira.

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o Mais Você desta segunda-feira (20) com um desabafo contundente. Ela desmentiu boatos que circulavam na internet sobre sua suposta saída do programa ao final de 2025 e anunciou que tomará medidas judiciais contra o portal que publicou a informação.

— Vocês sabiam que saiu uma matéria mentirosa em um grande portal na internet? — questionou Ana Maria no início do programa.

"Isso se chama fake news"

— Não mexeram só comigo, mexeram com meu time, com minha equipe. Isso pode atrapalhar negociações, projetos futuros do programa, da emissora, como um todo. Isso se chama fake news — disse.