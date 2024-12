Sandra Oh, de "Grey's Anatomy", se emociona com carinho de fãs brasileiros 

Sandra Oh foi ovacionada por fãs brasileiros durante evento em São Paulo.

Sandra Oh, 53 anos, conhecida por interpretar Cristina Yang na série Grey's Anatomy, ficou emocionada com o carinho dos fãs brasileiros no último sábado (7), durante evento em São Paulo. Atriz participou da Comic Con Experience (CCXP24) para divulgar a terceira temporada da série de animação Invencível, na qual dubla a personagem Debbie.