"Cem anos de Solidão" chega à Netflix: veja o que se sabe sobre o livro e a série

O clássico do colombiano Gabriel García Márquez, Cem Anos de Solidão , enfim é lançado nas telas. A obra chega à Netflix nesta quarta-feira (11), dividida em 16 episódios e apresentada em duas partes.

A adaptação audiovisual, conduzida pelos diretores Alex García López, de Narcos, e Laura Mora, de Os Reis do Mundo, conta com a produção executiva de Gonzalo García Barcha e Rodrigo García, filhos do autor.