A Sessão da Tarde desta sexta-feira (29) exibe No Ritmo da Fé (2023). O longa narra a história de Camila, uma aspirante a compositora que busca sua independência após perder a mãe e se ver obrigada a viver com o pai, com quem não tem uma boa relação. Dirigida por Ernani Nunes e estrelada por Mharessa Fernanda, a produção será exibida às 15h25min, após a novela Cabocla, na RBS TV.