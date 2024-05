Internado há uma semana, Tony Ramos, 75 anos, iniciou processo de reabilitação com fisioterapia e já caminha após passar por duas cirurgias no cérebro. De acordo com boletim médico divulgado na tarde desta quinta-feira (23) pelo Hospital Samaritano Botafogo, o ator "segue em plena recuperação e seu estado de saúde é estável".