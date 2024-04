Leticia Birkheuer denunciou o ex-marido, o empresário Alexandre Furmanovich, por agressão. A atriz gaúcha fez o relato nas redes sociais, na manhã deste domingo. "Nesse momento, em respeito às milhares de mulheres vítimas de violência doméstica, preciso fazer esse relato. Nenhuma mulher deve ser agredida, violada ou ameaçada. Fui agredida durante o casamento. Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante. A violência contra nós mulheres não para. Meu ex-marido, pai do meu filho gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança", contou no vídeo publicado no Instagram.