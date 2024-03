Mais conhecido por dar vida a Jon Snow na aclamada série da HBO Game of Thrones (2011-2019), Kit Harington se prepara para protagonizar a controversa peça de teatro Slave Play, que entrará em cartaz em junho, no Noël Coward Theatre, em Londres. No entanto, o que pegou os fãs do ator de surpresa foi a notícia de que ele fará um nu frontal na obra.