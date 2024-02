A noite deste sábado (3) foi de planejamento do próximo paredão do BBB 24, que ocorre no domingo (4). Os brothers tiveram um dia de conversas sobre votos e concorrentes fortes do programa. Foi, porém, a festa da noite de sexta-feira (2) que seguiu em alta entre os participantes, principalmente o "flerte" de Juninho com Alane, que gerou bate-papos durante todo o dia. Outro destaque do sábado foi a repercussão de um desentendimento entre Beatriz e Fernanda, durante o show de Thiaguinho.