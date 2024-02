Marcus Vinicius foi o oitavo eliminado do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira (13). O comissário de voo enfrentou o paredão com Davi e Isabelle e saiu com 84,86% votos. Como de praxe, o eliminado tomou café da manhã no Mais Você, sob o comando de Fabrício Battaglini e Talitha Morete, na manhã desta quarta (14).