A jornalista Nathália Santos, famosa pelo programa Esquenta, foi baleada no quadril ao sair da Sapucaí após os desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro na madrugada de segunda-feira (12). Nesta quinta (15), internada no CTI, ela participou de forma virtual do Encontro com Patrícia Poeta e deu detalhes sobre o assalto.