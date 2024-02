A jornalista Nathália Santos, que foi baleada no quadril em uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro no Carnaval, teve alta no domingo (18) e segue o tratamento com fisioterapia em casa, confirmou a assessoria ao g1. Em postagem nas redes sociais nesta terça (20), ela falou sobre o ocorrido e publicou imagens do reencontro com os filhos.