Depois da prova do líder, vencida por Rodriguinho, os participantes do Big Brother Brasil 24 formaram um novo paredão, que desta vez é quíntuplo. O público novamente vai votar em quem quer que permaneça dentro da casa mais vigiada do país. Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Giovanna Pitel e Vinicius disputam a preferência do público.