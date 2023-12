O feriadão de Ano-Novo está cheio de atrações para quem quiser se despedir de 2023 e dar as boas-vindas a 2024 longe do agito, curtindo em frente à televisão. Há especial inédito na TV aberta, shows de artistas queridinhos, spin-off de série aclamada, k-drama e a "última chamada" para assistir ao filme do ano.