Especial Liam Neeson – Megapix, 11h05min

O canal Megapix presta uma homenagem a Liam Neeson exibindo os melhores filmes do ator irlandês. As produções vão ao ar a partir de hoje, com Star Wars - A Ameaça Fantasma, às às 11h05min. Na trama, Neeson interpreta o guerreiro jedi Qui-Gon Jinn, mentor de ObiWan Kenobi, papel de Ewan McGregor. O especial segue com exibição de Busca Implacável (no dia 4, às 17h40min), Battleship - A Batalha dos Mares (no dia 17, às 22h30min), e termina com Sem Escalas (no dia 30, às 16h25min).