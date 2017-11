Clara, de "O Outro Lado do Paraíso"

Malhação – RBS TV, 17h55min Anderson localiza Fio, que conta sobre o racismo que sofreu pelos seguranças do prédio de Lica e dos policiais. Telma avisa Anderson que Tina será mandada para o Japão, e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada.

Belaventura – Record, 19h45min Bartolion revela que, se ele estiver certo, a linha sucessória termina em uma única herdeira. Severo diz a Enrico que o casamento dele com Pietra não tem validade. Jacques desembainha a espada redentora e parte para cima de Severo, mas cai. Severo pega a espada.

Carinha de Anjo – SBT, 20h30min Silvestre descobre que corre o risco de ter um novo infarto. Cecília diz ao padre Gabriel que Verônica contou a ela que estava iniciando um relacionamento com Gustavo, mas que acabou atrapalhando tudo.

O Rico e Lázaro – Record, 20h45min

O rei começa a enforcar a rainha. Sammu-Ramat retira um espinho envenenado do anel e fere Nebuzaradã no pescoço. Ele tenta atacá-la, mas perde as forças. Nebuzaradã morre.