O Outro Lado do Paraíso – RBS TV, 21h30min

Henrique propõe a Elizabeth que os dois recomecem a vida juntos. Gael confisca o celular de Clara. Henrique viaja. Natanael orienta Sophia a fazer com que Clara assine um documento para Gael explorar as terras. Natanael pede ajuda a Jô para armar um novo flagrante de Elizabeth e Renan. Gael tenta obrigar Clara a assinar o documento e ela o ameaça com a separação.