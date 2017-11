"Além de ser ambientada em uma época vibrante na cultura brasileira, a série conta uma história mais ampla sobre a autodescoberta, a busca dos sonhos e a emancipação das mulheres, temas incrivelmente relevantes para o nosso público tanto no Brasil quanto no mundo", disse Erik Barmack, vice-presidente de conteúdo original internacional da Netflix, em comunicado.

Realizada pela Prodigo Filmes para a Netflix, as filmagens de Coisa Mais Linda serão iniciadas em 2018 e contará com oito episódios de uma hora em sua primeira temporada. Criada por Heather Roth e Giuliano Cedroni, além de ter sido escrita por Pati Corso e Leo Moreira, a atração engordará a lista de produções originais brasileiras do serviço de streaming. Em 2018, a Netflix vai lançar a segunda temporada de 3%. Também estrearão O Mecanismo, criada por José Padilha (Tropa de Elite 1 e 2) em parceria com Elena Soarez (Xingu e Filhos do Carnaval) e protagonizada por Selton Mello, juntamente com o sitcom Samantha!, estrelado por Emanuelle Araújo e Douglas Silva.