*** MALHAÇÃO – VIVA A DIFERENÇA ***

Roney faz serenata para Josefina Rafael Campos / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 6 de novembro

Mitsuko exige que Anderson saia, e o rapaz afirma que jamais se afastará de Tina. K1 comenta com Fio que Ellen acabará sabendo do beijo que deu em Samantha na festa de Lica. K2 estranha a ausência de Tato. Marta e Luís voltam de viagem por causa de Lica. Leide avisa que um castiçal de prata de Marta desapareceu. Anderson conversa com Tina. K1 repreende MB por não se lembrar da noite que passaram juntos. Ellen conta a Lica o racismo sofrido por Fio em sua festa. Keyla leva Tonico ao posto de saúde e é orientada pelo médico. Marta se preocupa com o estado de Lica. Bóris comunica a Edgar que não voltará para o Colégio Grupo. Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico. Juca e Guto criticam a letra de música feita por Benê. Keyla recusa um encontro com as amigas e diz estar exausta por causa de Tonico.

Terça-feira - 7 de novembro

Benê não consegue mostrar sua letra de música para as amigas. Mitsuko anuncia que Tina irá ao Japão, e Malu apoia a mãe da menina. Lica sugere a Tina que a amiga fuja com Anderson. Yoko conforta Tina. Tina arma um plano de fuga com Anderson, e Moqueca alerta o amigo. Ellen se alarma com a decisão de Anderson de fugir com Tina e afirma ao irmão que a família da amiga aprontará contra ele. Nena proíbe Anderson de sair de casa. Ellen confronta Tina e diz que Anderson acabará preso. Anderson foge de casa e encontra com Tina, mas a namorada decide desistir do plano de fuga. Telma conforta Tina, e Anderson sofre. Tina descobre que Lica passou a noite no galpão.

Quarta-feira - 8 de novembro

Lica explica para Tina os últimos acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu estava espionando seu celular. Clara se desespera por causa da atitude de Malu e implora que Luís a ajude. Marta convida Clara para morar em sua casa com Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara e Lica sai de casa. Lica pede para encontrar MB. Lica confessa a Tina que beijou Deco durante uma balada. Ellen chega ao galpão e revela sua tristeza às amigas.

Quinta-feira - 9 de novembro

Ellen desabafa com as amigas sobre os últimos eventos que passou. Jota anuncia a Ellen que o robô foi selecionado para o festival de tecnologia. Ellen teme que Malu não permita a viagem para o festival. Nena presenteia a filha com um antigo relógio que foi de seu pai. Malu afirma que o colégio não arcará com a viagem de Ellen, e Jota e Juca ficam indignados. Jota decide promover um arrecadamento virtual para custear a viagem de Ellen. Fio sente ciúmes de Ellen com Jota. Júlia e Bianca humilham Ellen, que se recompõe e luta por seus direitos. Os alunos contribuem com a viagem de Ellen. Júlia e Bianca descobrem que Samantha beijou Fio. Keyla anuncia às amigas que teme por seu estado de saúde.

Sexta-feira - 10 de novembro

Keyla relata os acontecimentos de sua semana para as amigas. Dóris convoca Keyla para voltar às aulas. Deco teme ficar com Tonico sozinho e Tato o provoca. Keyla não consegue ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com Tonico e o rapaz se magoa. Keyla conta às amigas seus sonhos com Tato e Deco e seu futuro com os dois. Tato e Deco discutem pela educação de Tonico, e Keyla afirma que ela é a responsável pelo menino. As amigas parabenizam a atitude de Keyla. Benê anuncia que seu pai voltou para casa.

*** TEMPO DE AMAR ***

Henriqueta e Angélica com Mariana, filha de Inácio Victor Pollak / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 6 de novembro

No Rio, Lucinda tenta disfarçar sua irritação com a decisão de Maria Vitória. Vicente gosta da notícia de que Maria Vitória permanecerá no Brasil, mas esconde seus sentimentos por ela. Falcão anuncia a Inácio que ele está curado. Em Portugal, Tereza afirma a Delfina que deseja se casar com Fernão. Henriqueta questiona José Augusto sobre a segurança de Mariana. Delfina resgata a prova do registro de Mariana em Lisboa e entrega a Martim, em nome de Fernão. No Rio, Olímpia descobre que Matias foi morto no presídio. Sem saber que Olímpia não recebeu seu bilhete, Edgar comenta com Reinaldo que a amada não compareceu ao encontro marcado. Dois homens misteriosos seguem Celeste Hermínia. Edgar deixa o Rio de Janeiro com sua família, e Olímpia fica desolada. Teodoro revela que será vizinho de Celeste, que fica furiosa com Bernardo. Gilberte avisa a Lucerne que Vicente devolveu o presente que ela lhe enviou. Em Portugal, José Augusto propõe uma negociação a Martim. No Rio, Inácio pede Lucinda em casamento.

Terça-feira - 7 de novembro

No Rio, Lucinda aceita o pedido de casamento de Inácio e todos comemoram. Bernardo promete a Celeste que tentará desfazer o negócio com Teodoro. Lucinda planeja seu casamento, e Inácio confessa que ainda pensa em Maria Vitória. Em Morros Verdes, Martim e Padilha aceitam a oferta de José Augusto para ficar com Mariana. Martim afirma que Josefina jamais poderá saber da negociação. José Augusto confronta Delfina, que acusa Fernão de ter tentado prejudicar Mariana. Fernão exige que Tereza o alerte sobre as atitudes de Delfina. No Rio, Celina questiona Balbina sobre a paternidade de Pepito. Geraldo dá a Maria Vitória os convites para o recital de Celeste, que a fadista enviara para Inácio. Inácio escreve para Henriqueta. Maria Vitória jura que reencontrará Inácio. Bernardo convence Teodoro a desistir do terreno vizinho ao de Celeste e o vende a Lucerne. Tomaso ajuda Natália a escapar do cabaré. Eunice percebe que a casa de Celeste está sendo vigiada. Vicente hesita em declarar seu amor por Maria Vitória.

Quarta-feira - 8 de novembro

No Rio, Vicente disfarça seus sentimentos por Maria Vitória. Em Morros Verdes, José Augusto confronta Fernão, que deduz ter sido caluniado por Delfina. No Rio, Tomaso consegue libertar Natália do cabaré, e Helena comemora. Nicota incentiva Maria Vitória a se envolver com Vicente. Celeste conta a Conselheiro que a polícia está vigiando sua casa. Reinaldo propõe que Inácio se mude para São Vital até o dia do casamento com Lucinda. Lucerne desconfia da demora de Natália. Reinaldo fala com Eunice sobre Inácio. Vicente afirma que ajudará Maria Vitória a encontrar Inácio. Alzira cobra atitude de Bernardo e Celina ouve. Vicente e Artur falam sobre suas paixões por Maria Vitória e Celina. Celina pede que Pepito lhe dê o dinheiro da venda das geleias para pagar a dívida com François. Lucerne descobre a fuga de Natália e ameaça Felícia. Celeste passa mal, e Reinaldo decide interná-la. José Augusto questiona Delfina em Morros Verdes.

Quinta-feira - 9 de novembro

Em Morros Verdes, Delfina despista as desconfianças de José Augusto e repreende Tereza por sua aproximação com Fernão. Fernão trama contra José Augusto e Moniz não gosta. No Rio, Conselheiro teme que Odete o tenha ouvido falar de Celeste. Reinaldo e Eunice se beijam. Inácio parte para São Vital. Vicente leva Maria Vitória a São Vital à procura de pistas sobre Inácio. Alzira teme o estado de saúde de Celeste e Bernardo a consola. Gilberte vai à confeitaria e Tomaso, Helena e Natália se escondem. Giuseppe se interessa por Gilberte. Olímpia sofre ao pensar em Edgar, que diz a Hans que decidiu esquecer a amada. Celeste implora a Conselheiro que não cancele seu recital. Em Morros Verdes, José Augusto contrata Angélica como babá de Mariana, e Delfina se incomoda. Tereza pede que Fernão a ajude a impedir seu casamento com Macário. Maria Vitória chega à casa de Reinaldo em São Vital.

Sexta-feira - 10 de novembro

Em São Vital, Gregório despista Maria Vitória e afirma não conhecer Inácio. Em Morros Verdes, Macário visita José Augusto, mas deixa a Quinta ao perceber Tereza incomodada com sua presença. Tereza garante a Delfina que não se casará com Macário. No Rio, Lucinda recebe os documentos de Inácio de Portugal. Emília e Lucinda se desentendem. Artur passeia com Celina, que sofre pelo estado de saúde de Celeste. Reinaldo alerta Conselheiro para o perigo que o recital significa para Celeste. Pepito entrega a Alzira o dinheiro que conseguiu com a venda das geleias. Teodoro pede que Bernardo prejudique Reinaldo em troca de dinheiro. Lucinda orienta Gregório a impedir que pessoas se aproximem de Inácio. Helena desabafa com Natália sua raiva contra Gilberte. Gilberte diz a Felícia que se interessou por Giuseppe. Em Morros Verdes, Delfina faz compras com Angélica. José Augusto arma para instalar Henriqueta em Morros Verdes. Delfina ouve Irmã Imaculada a maldizer para Padre João. No Rio, Olímpia decide ir atrás de Edgar. Lucinda procura Maria Vitória.

Sábado - 11 de novembro

No Rio, Lucinda insinua a Maria Vitória que Inácio está morto. Justino questiona Inácio sobre seus sentimentos por Lucinda. Olímpia se desencontra de Edgar e Januária abriga a moça. Edgar chega à pensão de Nicota. Reinaldo comemora a recuperação de Celeste Hermínia. Teodoro chantageia Bernardo para que o ajude a se vingar de Reinaldo. Alzira, Celina e Bernardo visitam Celeste, que se recusa a cancelar seu recital. Giuseppe afirma a Helena que não se envolveu com Gilberte, que comenta com Lucerne seu interesse pelo italiano. Helena sugere que Maria Vitória conte a Vicente sobre o suposto incêndio em São Vital, relatado por Lucinda. Lucinda arma com a ajuda de Gregório. Inácio desconfia do comportamento de Gregório. Tomaso passeia com Natália. Bernardo se aconselha com Lucerne. Edgar descobre que Olímpia viajou para encontrá-lo. Em Portugal, Moniz conversa com José Augusto e Delfina não gosta. Fernão sai com Tereza e José Augusto vê os dois. Delfina denuncia o convento de Irmã Imaculada.



*** PEGA PEGA ***

Eric (Mateus Solano) e Antônia (Vanessa Giácomo) João Miguel Júnior / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 6 de novembro

Antônia repreende Júlio pelo beijo. Maria Pia pergunta a Eric se foi ele quem adulterou o inquérito sobre a morte de Mirella. Antônia diz a Júlio que Arlete pode estar correndo perigo. Lourenço pede a Luiza que se afaste de Eric. Agnaldo pergunta a Sandra Helena se ela está gostando de Eric. Bebeth conta para Luiza que teve a sua primeira vez com Márcio. Pedrinho comenta com Rúbia que está preocupado com Sabine. Olívia parabeniza Malagueta por sua atuação na empresa. Sérgio avisa a Malagueta que Eric voltará para assumir seu cargo. Mônica procura Sandra Helena para chantageá-la. Arlete confessa a Júlio que encobriu um crime de morte. Júlio pergunta se o crime está relacionado a Eric.

Terça-feira - 7 de novembro

Arlete conta a Júlio como as fotos do acidente de Mirella foram parar na pasta de Eric. Malagueta ameaça contar o que sabe sobre Maria Pia para Eric. Mônica procura Sandra Helena para cobrar dinheiro. Júlio aconselha a mãe a revelar tudo a Antônia, a fim de livrar Eric. Lígia observa Maria Pia e Malagueta se beijando e recomenda à filha que se afaste do rapaz. Evandro se surpreende ao saber, por Agnaldo, que Mônica está chantageando Sandra Helena. Sandra Helena devolve a Pedrinho o dinheiro que faltava para complementar o valor roubado por ela. Tânia conta a Sabine que viu Dom trabalhando no quiosque de Adílson. Evandro pede a Mônica que fique no orfanato para não correr o risco de ser presa. Júlio manda Elza e Prazeres devolverem os pertences do hotel. Maria Pia se depara com Mônica na casa de Malagueta. Acompanhada de Júlio, Arlete diz a Antônia que contará tudo o que sabe.

Quarta-feira - 8 de novembro

Arlete confessa a Antônia que sabe sobre as provas encontradas na pasta de Eric. Maria Pia descobre que Mônica morou com Malagueta. Arlete explica à polícia como trocou o laudo do acidente de Mirella para salvar a vida de Júlio. Athaíde fica preocupado ao encontrar Lourenço em um restaurante conversando com seus antigos colegas de trabalho. Sandra Helena cede ao jogo de sedução de Agnaldo. Antônia garante a Arlete que protegerá sua família se a taxista revelar o nome do mandante da troca de laudos. Luiza deixa escapar para Eric que Bebeth e Márcio dormiram juntos. Dom flagra Tânia com Sabine e pergunta à namorada se ela o está vigiando. Arlete declara que foi Athaíde quem adulterou o laudo do acidente de Mirella.

Quinta-feira - 9 de novembro

Dom confronta Sabine e diz que ela e Tânia estão tramando para separá-lo da família biológica. Júlio promete a Arlete que ficará a seu lado. Arlete pede a Pedrinho para confiar nela. Dom não aceita as explicações de Tânia e termina o namoro com a camareira. Sabine confirma a Eric que tem um relacionamento com Malagueta. Madalena diz a Dom e Dílson que está pensando em se reaproximar de Cristóvão. Eric avisa a Maria Pia que demitirá Malagueta. Athaíde desconfia de Lourenço, que alerta o delegado. Cristóvão se emociona quando Madalena o convida para morar com ela. Maria Pia avisa a Malagueta que Eric planeja dispensá-lo. Lourenço revela ser da Polícia Federal e dá voz de prisão a Athaíde, mas se depara com o marido de Lígia já apreendido por Antônia e Domênico.

Sexta-feira - 10 de novembro

Lourenço fica frustrado ao ver a Polícia Civil prender Athaíde. Lígia avisa a Maria Pia que Athaíde foi preso. Madalena diz a Cristóvão que deseja voltar a ser uma família. Luiza elogia a loja de Pedrinho. Antônia mostra a Athaíde a gravação feita por Arlete, que comprova que ele foi o mandante da troca do laudo do acidente de Mirella. Márcio comenta com Bebeth que estranhou o comportamento de Eric. Antônia manda Arlete ficar em casa, por medida de segurança. Lígia passa mal e pede a Maria Pia que a leve para o hospital. Eric acusa Athaíde de ter colocado os documentos em sua pasta, e pergunta ao ex-desembargador se ele provocou o acidente de Mirella.

Sábado - 11 de novembro

Arlete conta a Pedrinho que denunciou Athaíde. Antônia interroga Malagueta sobre Mônica. Malagueta nega para Antônia qualquer envolvimento com os documentos do acidente de Mirella. Eric fica furioso ao ouvir de Athaíde que Bebeth não deveria ter nascido. Lígia não gosta de receber a visita de Sabine no hospital. Arlete se arrepende da participação na troca de laudos. Antônia sugere que Arlete interrompa seu trabalho como taxista, por segurança. Siqueira diz a Maria Pia que Athaíde foi transferido para o presídio. Athaíde demonstra que está assumindo a culpa por outra pessoa.

*** O OUTRO LADO DO PASAÍSO ***

Laura Cardoso dá vida a Caetana, dona de um bordel onde não falta animação Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 6 de novembro

Natanael revela a Elizabeth que Jô armou contra ela. Caetana pede perdão a Mercedes por ter mentido sobre Josafá. Sophia afirma a Amaral que vai tirar Josafá de seu caminho, caso Gael não consiga a autorização para a mineração pacificamente. Leandra sugere que Caetana tente reunir Mercedes e Josafá. Natanael orienta Elizabeth sobre seu plano de simular a morte dela. Samuel confessa a Inácio que se sente culpado por ser homossexual e pede a ajuda do amigo para conseguir desejar Suzy. Gael comenta com Clara que quer falar com Josafá sobre as esmeraldas. Lívia desabafa com Estela. Clara passa mal. Diego confirma para Nádia que Bruno beijou Raquel. Caetana procura Josafá e garante que Mercedes ainda o ama. Elizabeth se despede de Adriana e pede para levar consigo a boneca da filha, também chamada Elizabeth. Seguindo os planos de Natanael, Elizabeth simula a própria morte.

Terça-feira - 7 de novembro

Henrique volta ao Brasil e sofre ao saber da suposta morte da mulher. Jô consola Henrique e Adriana, e Natanael gosta. Elizabeth adota outra identidade e se apresenta como Duda. Josafá afirma a Gael que não permitirá o garimpo em suas terras e Sophia se irrita. Estela desabafa com Gael sobre seu desejo de encontrar um amor. Nádia flagra Bruno com Raquel e ouve quando o filho diz à namorada que quer se casar com ela. Samuel planeja dormir com Suzana. Lívia expõe Renato e se insinua para Rafael. Sophia contrata Rato para acabar com a vida de Josafá. Everton procura Leandra no bordel. Josafá visita Mercedes. Nádia garante a Gustavo que não permitirá o envolvimento de Bruno com Raquel. Samuel tenta ficar com Suzana. Elizabeth/Duda se embriaga. Mercedes alerta Josafá sobre um perigo. Rato atira contra Everton, pensando se tratar de Josafá. Josafá conclui que os tiros eram para ele e acusa Sophia de assassina.

Quarta-feira - 8 de novembro

Sophia finge estar indignada com a acusação de Josafá. Na delegacia, Vinícius colhe os depoimentos de todos. Sophia pede que Vinícius deixe sua investigação de lado. Samuel não consegue dormir com Suzy. Adinéia aconselha o filho a se casar com a enfermeira. Renato sugere a Lívia que Sophia possa estar envolvida na morte de Everton. Clara questiona Gael sobre Sophia. Elizabeth/Duda vai à escola de Adriana e Natanael ameaça a ex-nora. Inácio aconselha Samuel a procurar outros métodos para resolver seu problema. Nádia humilha Raquel e a expulsa de sua casa. Lívia conta a Estela e Rosalinda que Renato ama Clara. Josafá confronta Sophia. Raquel pede ajuda a Clara. Sophia ofende Gael. Renato alerta Clara sobre a família de Gael. Estela conta a Gael que Renato gosta de Clara, e o rapaz fica transtornado. Clara pede ajuda a Renato para denunciar Gael.

Quinta-feira - 9 de novembro

Clara explica seu plano para Renato e deixa o hospital com Gael. Elizabeth/Duda ameaça se atirar de um morro, mas Eliseu a salva e lhe dá abrigo. Clara sente enjoo novamente. Mercedes diz a Josafá que já não pode se afastar de sua missão e promete cuidar do amigo. Caetana faz seu testamento. Josafá avisa a Leandra sobre a morte de Everton. Nádia inventa para Bruno que Raquel pediu demissão, e Diego afirma que foi armação da mãe. Samuel fica com Suzy. Clara passa mal e pede ajuda a Lívia, que convoca Tônia para atender a cunhada. Clara descobre que está grávida. Elizabeth/Duda se embriaga e Eliseu se preocupa. Bruno vai atrás de Raquel. Clara desiste de seu plano e avisa Renato. Lívia propõe ter um filho com Renato. Lívia é advertida pela polícia por atentado ao pudor. Gael comemora com Clara a notícia de sua gravidez.

Sexta-feira - 10 de novembro

Gael promete a Clara mudar seu comportamento. Lívia é presa e Sophia e Gael vão à delegacia resgatar a moça. Lívia afirma que terá um filho, mesmo sem casar. Estela ouve quando Lívia discute com Sophia e diz que a mãe não gosta dela. Eliseu tenta convencer Elizabeth/Duda a ir para a Igreja com ele. Clara pede ajuda a Nicácio. Bruno encontra Raquel e reafirma seu pedido de casamento. Estela desabafa com Rosalinda sobre a rejeição de Sophia. Sophia questiona Lívia sobre as intenções de Renato. Caetana faz seu testamento e alerta Leandra sobre seu sócio misterioso. Eliseu cuida de Elizabeth/Duda. Josafá comemora a gravidez de Clara. Mercedes e Renato apoiam Caetana, que parte com sua filha. Mercedes aconselha Clara a se separar de Gael.

Sábado - 11 de novembro

Gael se enfurece com Mercedes e Clara afirma à mística que seu filho salvará seu casamento. Mãe, a líder do quilombo, orienta Raquel a esperar que Bruno fale sobre o casamento com sua família. Sophia vai à casa de Lorena, Vinícius e Laura, que a questiona sobre Estela. Eliseu insiste para que Elizabeth/Duda desabafe, e ela decide ir embora. Bruno parte, prometendo voltar para buscar Raquel no quilombo. Sophia afirma a Lívia que dará um rumo à sua vida e liga para Renato. Samuel marca um novo encontro com Suzy. Elizabeth/Duda volta para a pensão de Silvana, e Eliseu se entristece ao perceber a ausência da moça. Mercedes conta a Josafá que Caetana foi embora de Pedra Santa para morar com a filha na capital. Elizabeth/Duda se embriaga. Sophia propõe que Renato reate o namoro com Lívia em troca de um cargo de direção no hospital. Gael se revolta ao encontrar Renato com Sophia.