Documentários sobre grandes nomes da música pop parecem ser uma das tendências das plataformas de vídeo online. Depois da Netflix produzir os longa-metragens Amy , sobre Amy Winehouse , e Gaga: Five foot Two , de Lady Gaga , foi a vez do YouTube divulgar nesta terça-feira o filme Simply Complicated, de Demi Lovato .

– Eu sou Demi Lovato, eu tenho 25 anos. A última década me ensinou muitas lições. Eu aprendi que segredos podem te deixar doente. Eu aprendi a ser uma voz, não uma vítima. Eu aprendi que sexo é natural. Eu aprendi que amor é necessário. Um coração partido é inevitável, e a solidão é brutal. Eu aprendi que a chave para a felicidade é falar a sua verdade e ficar bem com todas as respostas. Essa é a minha história. Esse é Simply Complicated – narra a cantora na abertura do documentário.