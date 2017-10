Malhação – RBS TV, 17h50min

Tina incentiva Ellen a denunciar a atitude racista dos alunos, mas ela afirma que prefere esperar. Edgar teme as pautas conservadoras que Malu propõe para a escola. Ellen pede que Tina não comente com Anderson sobre o preconceito que sofreu. Nena desconfia do comportamento de Ellen. Julinho atrapalha a noite romântica de Josefina e Roney.