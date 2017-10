Malhação – RBS TV, 17h45min

José Augusto e Firmino fogem com Mariana. Delfina ameaça Fernão. Lucinda ouve quando Inácio diz a Falcão que gostaria de rever o rosto de Maria Vitória. Edgar se recupera. Maria Vitória e Vicente trocam confidências. Lucerne aprisiona Helena e diz que a soltará em troca do paradeiro de Maria Vitória.

Douglas diz a Gabriel que o matriculou na escola. Sandra Helena paga a fiança de Agnaldo. Pedrinho apresenta Arlete como a namorada dele a Luíza e Eric. Lourenço conversa com Maria Pia sobre Athaíde. Domênico alerta a equipe sobre um e-mail com documentos comprometedores.

Didi começa a dar aula de ginástica para as freiras do colégio. Gustavo descobre a campanha que Dulce Maria está promovendo para que a madre superiora libere as meninas do colégio para a aula de futebol. Silvestre pede demissão.