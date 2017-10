Malhação – RBS TV, 17h50min

Ellen é recebida por Lica e Tina no primeiro dia dela no Colégio Grupo. Anderson faz os exames. Malu é hostil com Ellen e diz que a menina está no novo colégio de favor. Lica, Tina e Jota estranham a ausência de Bóris. Benê sente falta de Ellen. Clara e Lica desaprovam o casamento de Luís e Marta. Malu revela aos alunos que é a nova orientadora da escola.