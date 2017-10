Silvero Pereira no papel do motorista Nonato Maurício Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Malhação – RBS TV, 17h50min

Nena e Das Dores acompanham Ellen à escola e exigem uma posição de Edgar sobre a agressão sofrida pela menina. Edgar faz com que Bianca, Júlia e outros alunos se desculpem com Ellen. Roney se oferece para falar com Aldo, e Tato se emociona. Ellen sofre racismo.

Tempo de Amar – RBS TV, 18h20min

Lucerne confessa a Gilberte que está determinada a tornar Maria Vitória uma de suas meninas. Teodoro encontra Maria Vitória no cabaré e exige que Lucerne deixe ele passar a noite com ela. Inácio beija Lucinda. Maria Vitória e Helena fogem. Inácio perde a consulta médica com Falcão, e Reinaldo questiona Lucinda.

Pega Pega – RBS TV, 19h25min

Tânia e Sabine ficam presas no elevador. Borges não aceita o convite de Eric para que ele e a família se hospedem no hotel até a reconstrução da casa incendiada. Arlete se surpreende ao ver Júlio no táxi.

Belaventura – Record, 19h45min

Biniek diz a Severo que os Errantes estão organizados e espalhados pelos quatro cantos do reino. Pietra desperta assustada, com Cedric tapando-lhe a boca.

Carinha de Anjo – SBT, 20h40min

Franciely chega à quadra da escola de samba Unidos de Doce Horizonte para o concurso que escolherá a nova rainha de bateria. Jorjão anuncia que a nova rainha é a sobrinha dele – a mesma que havia deixado todos horrorizados por não saber sambar.

O Rico e Lázaro – Record, 20h45min

Ratos mordem Asher. Arioque desperta e Shag-Shag se emociona. Nebuzaradã é nomeado novo rei. Os ratos somem e Asher sobrevive. Joana visita Asher e eles se abraçam. Asher diz que não quer mais se vingar.