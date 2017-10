Malhação – RBS TV, 17h35min

Jota, Tina e Lica defendem Ellen dos agressores. Clara cobra uma atitude de Malu quanto ao trote sofrido por Ellen. MB convida K1 para viajar. Ellen confessa a Benê que não sabe se quer continuar no Grupo. Lica se incomoda ao ver Luís na casa dela. Clara discute com Malu. Ellen decide enfrentar os alunos do Grupo. Sem permissão, Lica vai a uma festa com MB.