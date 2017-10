Pega Pega – RBS TV, 19h25min Monteiro revela a Antônia que o perito morreu na época da investigação do acidente de Mirella. Domênico avisa Antônia que marcou um encontro com Dalva. Eric diz aos funcionários do Carioca Palace que eles terão participação nos lucros do hotel. Sandra Helena decide comprar a casa onde Sabine morou e convida Cíntia para viver com ela e a mãe.

Carinha de Anjo – SBT, 20h35min Flávio arruma as coisas para o primeiro dia de trabalho no Rey Café. Verônica diz que irá lutar pelo amor de Gustavo.

O Outro Lado do Paraíso – RBS TV, 21h30min

Clara aceita o pedido de Gael. Sophia descobre que existe uma mina de esmeraldas nas terras de Clara e incentiva o casamento do filho. Renato se entristece com a notícia do casamento. Mercedes reza Clara e tem um mau pressentimento. Estela volta do Exterior e Sophia fica furiosa. Clara e Gael se casam. Gael é violento com Clara na noite de núpcias.