João Miguel Júnior / TV Globo/Divulgação

Malhação – RBS TV, 17h45min

Tato e Deco discutem sobre os cuidados com Tonico, e Keyla aparta os dois. Bóris aconselha MB, Tina e Guto a se unirem para resolver o problema com Malu. Dóris descobre o esquema de falsificações comandado por K2. Os alunos organizam um protesto contra Malu.

Tempo de Amar – RBS TV, 18h20min

Vicente comenta com Maria Vitória sobre o atentado contra Edgar e menciona a luva encontrada no local do crime. Maria Vitória desconfia de Matias. José Augusto diz ao padre João que partirá em busca da neta. Fernão obriga Moniz a pressionar José Augusto para que ele reconheça Tereza como filha.

Pega Pega – RBS TV, 19h25min

Mônica conta a Evandro onde está escondida. Sabine fica arrasada ao ouvir de Pedrinho que ele está apaixonado por outra mulher. Eric pergunta a Douglas se pode acessar as câmeras de segurança. Maria Pia promete a Malagueta que será álibi dele caso seja necessário. Lourenço insiste em falar com Luíza.

Belaventura – Record, 19h45min

Bartolion declara Enrico e Pietra marido e mulher. Otoniel se emociona. Enrico beija Pietra. Gonzalo diz a Tiana que vai salvar Jacques da masmorra.

Carinha de Anjo – SBT, 20h30min

Um fiscal da prefeitura diz a Vitor que a nova administração revogou as liberações do LePf. Flávio fica esgotado após começar a trabalhar com Gustavo. Zeca ensaia para os supostos primeiros shows que fará com o novo empresário.

O Rico e Lázaro – Record, 20h45min

Joana visita Asher na prisão. Aspenaz tenta reanimar o general. Malca chora a morte de Isaque. Shag-Shag recebe a visita de Hurzabum. Nebuzaradã fica furioso ao saber que Belsazar não foi assassinado. Benjamin pede para falar com Joana.