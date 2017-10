Estreia da série documental que traz cinco episódios gravados no litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e acompanha a trajetória de iniciação da atriz Carla Elgert no surfe. No episódio de estreia, a gaúcha procura procura uma loja especializada em pranchas para comprar uma que seja específica para ela.

PASSARELA 24H – LIFETIME, 21h10min Reality show que traz estilistas competindo para terem a oportunidade de criarem sua própria coleção. No episódio de hoje, os participantes receberão uma máscara de palhaço com a qual deverão criar um elegante vestido de baile.

O PAÍS DO CINEMA – CANAL BRASIL, 21h30min

Na segunda temporada do programa, Fabiula Nascimento bate um papo com nomes ligados ao cinema nacional, abordando obras clássicas e recém-lançadas. No episódio desta quinta-feira, ela se encontra com membros da equipe do filme Pequeno Dicionário Amoroso 2, de 2015, dirigido por Sandra Werneck e Mauro Farias.