O desleixo com a vida escolar faz com que a professora Trish Fahey (Nancy Travis) suspenda um de seus alunos. Só que, após um acidente de carro, Trish acorda na pele de Cindy Kremer, mãe do estudante. Assim, ela começa a entender a realidade da família e aprende importantes lições. O filme de 2010 tem direção de John Kent Harrison.



Na véspera da estreia de um novo espetáculo, um diretor vai ter de encarar muitos dilemas: o atraso no pagamento dos funcionários, a falta de apoio dos patrocinadores, a difícil relação com os atores e a curiosa missão de encontrar um macaco para incluir no elenco. Dirigido por Edouard Baer, o longa de 2016 conta com a atriz Audrey Tautou.