Sem Censura – TV brasil, 17h

Com mais de 50 anos de carreira, Jane di Castro relembra momentos marcantes de sua trajetória no programa desta sexta-feira. Jane ainda canta e homenageia a atriz Rogéria, morta no último mês de setembro. Em 2016, as duas estiveram juntas no espetáculo Causos & Canções em que contavam histórias inusitadas de suas vidas e carreiras.

Capitão Fantástico – Telecine Premium, 22h

Após a morte da esposa, homem que vive afastado da civilização precisa voltar à vida urbana, acompanhado dos seis filhos. O grupo precisa se adaptar às novas condições enquanto o pai luta com o ex-sogro pelo direito de criar os filhos da maneira que considera adequada.

Lady Night – Multishow, 23h

Tatá Werneck recebe duas figuras bem conhecidas entre o público jovem nesta sexta-feira: a atriz e modelo Maisa Silva, conhecidas por suas participações ao lado de Silvio Santos no SBT, e o youtuber Whindersson Nunes. A dupla encara todas as perguntas nada convencionais da apresentadora e participa de brincadeiras no palco.

FDP – A&E, 23h15min

Estreia nesta sexta-feira a produção nacional que acompanha a história do juiz de futebol Juarez Gomes da Silva, que é convocado para a Taça Libertadores da América e sonha apitar a final da Copa do Mundo. No entanto, sua vida pessoal é cheia de derrotas. Uma delas é seu casamento com Manuela, mãe de seu filho Vini, desfeito por causa de uma traição.

Cinema em Outras Cores – Canal Brasil, 0h15min

O professor, apresentador e deputado federal Jean Wyllys comanda o programa focado na reflexão sobre as diferentes formas de amor e tolerância. No episódio desta noite, Jean apresenta o curta Love Snaps, de Daniel Ribeiro e Rafael Lessa. Captado pelo aplicativo Snapchat, o filme mostra o dilema de Rafael entre seu vício em redes sociais e salvar seu relacionamento.

