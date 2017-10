O canal preparou um especial com três dos quatro filmes da saga protagonizada por Jennifer Lawrence para esta sexta-feira. A partir das 17h40min, a programação se inicia com Jogos Vorazes: Em Chamas (2013). Às 20h20min, é a vez de Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1 (2014). Quem finaliza a maratona é o longa é Jogos Vorazes: A Esperança – O Final (2015). Os três filmes têm direção de Francis Lawrence, que também assina filmes como Eu sou A Lenda (2007) e Água para Elefantes (2011)

É dia de Cosme e Damião e todos da pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla) estão eufóricos. Lacraia (Silvio Guindane) e Máicol (Emiliano D’Ávila) não deixam Valdinho (Isaac do VINE) comer doces, mas a criança chantageia Éricsson (Rafael Infante). Junto com Sanderson (Marcelo Médici), eles conseguem pegar doces escondidos, desfalcando os preparativos de Dona Jô.

Papel do Pai – GNT, 22h

No episódio desta sexta-feira, os pais mudaram as rotinas disciplinadas do esporte para serem presentes na criação das filhas. Antônio é atleta e preferiu deixar as competições para participar plenamente da rotina de sua filha. Pedro é pai de duas meninas. Fisiculturista, ele teve que escolher entre seguir competindo e exercer a paternidade da melhor forma que acreditava.