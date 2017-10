FILHO DE SAUL – HBO SIGNATURE, 20h11min

A trama deste drama húngaro vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2016 acompanha, em permanente close, um prisioneiro judeu obrigado a trabalhar para os nazistas no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, durante a II Guerra. Ele afirma que um garoto executado é seu filho e passa a cumprir uma obstinada odisseia para dar ao jovem um funeral sob os ritos judaicos.

JÚNIOR MASTERCHEF MÉXICO – TLC, 21h20min

A partir dee hoje, o canal exibe a segunda temporada do reality show culinário que coloca à prova as habilidades de cozinheiros mirins com idade de oito e 13 anos. Os pequenos surpreendem com conhecimento, disciplina e habilidade enquanto aprendem com a orientação de três chefs profissionais.

CHICAGO FIRE – UNIVERSAL, 22h

Começa nesta noite a sexta temporada da série que acompanha a rotina e os dramas de um grupo de bombeiros da cidade norte-americana de Chicago. A nova leva de episódios parte do ponto em que o quinto ano da série acabou e vai revelar quem sobreviveu ao perigoso incêndio no quel os bombeiros do Batalhão 51 ficaram presos. Os novos episódios terão a participação de Eloise Mumford como uma amiga da paramédica Sylvie Brett (Kara Killmer), que está de passagem por Chicago.

PITANGA – CANAL BRASIL, 22h

A trajetória artística e pessoal de Antonio Pitanga, um dos maiores atores do cinema brasileiro – já participou de mais de 60 filmes, entre eles clássicos referenciais como Barravento, de Glauber Rocha –, é contada neste documentário dirigido por sua filha Camila Pitanga e pelo cineasta Beto Brant, com a ajuda de amigos, familiares e artistas de diferentes áreas.