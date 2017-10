No episódio de abertura, os melhores amigos Andi (Peyton Elizabeth Lee) e Cyrus (Joshua Rush) começam a perceber que estão atraídos um pelo outro.

Criado pela roteirista de Sex and the City, Terri Minsky, o seriado gira em torno da adolescente Andi, de 13 anos, em sua busca por espaço e as muitas maneiras de viver a vida.