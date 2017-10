Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo nesta semana de 30 de outubro a 4 de n0vembro:



TV Globo / Divulgação

*** MALHAÇÃO – VIVA A DIFERENÇA ***

Deco e Keyla no batizado de Tonico Cesar Alves / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 30 de outubro

Malu suspende os alunos que lideraram o protesto, inclusive Clara, e ameaça Ellen. Dóris conversa com os professores sobre K2. Marta exige que Lica retorne à escola e pede ajuda a Leide. Mitsuko e outros responsáveis pelos alunos reclamam das atitudes de Malu com Edgar. Tato alerta Keyla sobre a vacinação de Tonico. Ellen aprova o comportamento de Jota, e Fio provoca o menino. Benê, Juca e Guto tentam compor uma música romântica. Edgar encontra Bóris e admite que sente falta do ex-orientador escolar. Tina apresenta Yoko, sua avó, para Anderson. Edgar se embriaga e Bóris e Roney se preocupam. MB, Felipe, Guto, Samantha e Lica picham a escola contra Malu, e Clara se incomoda. Lica e Clara se surpreendem ao ver Edgar chegar embriagado ao colégio.

Terça-feira - 31 de outubro

Os alunos se assustam com a reação de Edgar, que afirma estar ao lado dos jovens. Edgar comenta que Bóris voltará ao colégio. Lica e Clara cuidam de Edgar. Yoko se entende com Anderson e Tina comemora. Bóris ajuda Roney a fazer uma serenata para Josefina. Clara e Lica discutem. Mitusko e Noboru viajam, e Tina e Telma selam um pacto. Edgar afirma a Malu que não punirá os alunos pelos protestos. Felipe e MB ajudam Lica. Fio reclama com Ellen por não ter lhe falado sobre a possível viagem para o festival de tecnologia. MB sugere que Lica promova uma nova festa em sua casa. Juca e Guto falam sobre Benê. K2 comenta com K1 que Dóris está desconfiada de seu esquema de falsificação. Edgar pede que Clara não conte a Malu sobre a acusação de Lica.

Quarta-feira - 01 de novembro

Clara revela a Malu que Edgar está lhe traindo e a professora avisa que a separação custará caro ao empresário. Lica, MB e Felipe preparam a festa. Tina convence Benê a ir à festa de Lica, e Ellen afirma que não irá. MB liga para Moqueca. Tina ajuda Benê a se arrumar para a festa. Lica provoca Clara. Guto fica encantado com o visual de Benê. Samantha mostra aos colegas o vídeo em que registrou Edgar embriagado no colégio. Anderson não gosta de ver Moqueca chegar à festa. Samantha beija Fio. Fio vê um rapaz roubando objetos da casa de Lica e avisa a Felipe e MB, que não dão atenção. Anderson e Tina dormem juntos, e Mitsuko flagra os dois. Benê vê Guto beijar Clara. Lica acaba desmaiando.

Quinta-feira - 2 de novembro

Todos socorrem Lica, que é levada para o hospital. Mitsuko repreende Tina e Anderson. Noboru busca Telma na casa de Josefina. O pai de Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Nena cuida de Lica e ouve quando Edgar questiona a filha sobre o desmaio. Mitsuko castiga Telma e Tina e exige que Ellen e Anderson não procurem mais pela filha. Cristiane, a mãe de Fio, pergunta para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. MB e K1 contam sobre o acidente de carro que sofreram. Guto conversa com Samantha sobre Benê. Benê conta a Keyla que Juca a beijou na festa de Lica. Samantha revela a Ellen que viu os seguranças que interromperam a festa falando com Fio. Leide repreende Lica. Mitsuko anuncia a Tina que ela irá para o Japão.

Sexta-feira - 3 de novembro

Tina se desespera com a decisão de Mitsuko. Ellen, Anderson e Cristiane se preocupam com o sumiço de Fio. Tonico chora sem parar, e Keyla fica nervosa. Benê confessa a Juca que não sabe se gostou do beijo. Anderson localiza Fio, que revela sobre o racismo que sofreu dos seguranças do prédio de Lica e dos policiais. Telma avisa a Anderson que Tina será mandada para o Japão, e Ellen aconselha o irmão a lutar pela namorada. Anderson garante a Nena que não tem envolvimento com drogas. Josefina comenta com Dóris sobre a ligação do ex-marido. Dóris propõe que Fio denuncie o racismo que sofreu. Keyla decide levar Tonico ao médico. Anderson tenta conversar com Noboru, mas Mitsuko o expulsa do restaurante.

*** TEMPO DE AMAR ***

Maria Vitória desmaia nos braços de Lucinda João Miguel Júnior / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 30 de outubro

Em Lisboa, José Augusto e Firmino fogem com Mariana nos braços. Martim e Josefina procuram pela filha. Em Morros Verdes, Delfina ameaça Fernão. Moniz aconselha Fernão a se casar com Tereza e não desafiar Delfina. No Rio, Maria Vitória comenta com Geraldo que voltará a Portugal. Lucinda ouve quando Inácio diz a Falcão que gostaria de rever o rosto de Maria Vitória. Edgar se recupera de seu acidente. Olímpia confronta Januária e garante que não desistirá de Edgar. Celeste aceita o convite de Artur para fazer um recital em prol do Grêmio Cultural. Maria Vitória e Vicente trocam confidências sobre suas vidas. Inácio pede que Lucinda respeite sua dor por Maria Vitória. Eunice aceita o convite de Reinaldo para jantar. Lucerne aprisiona Helena e anuncia que a soltará em troca do paradeiro de Maria Vitória. Em Morros Verdes, José Augusto chega à Quinta com Mariana.

Terça-feira - 31 de outubro

Em Portugal, José Augusto dá ordens para que Delfina providencie tudo de que Mariana precisa. Delfina maldiz Fernão para Tereza. Martim e Josefina conversam com Padilha sobre o sequestro de seu bebê. No Rio de Janeiro, Natália e Felícia encontram Helena aprisionada no cabaré. Maria Vitória pede ajuda a Vicente para libertar Helena. Vicente ameaça Lucerne, que acaba soltando Helena. Giuseppe e Helena se beijam. Edgar questiona Olímpia sobre a motivação de Matias contra a amada. Helena revela a Maria Vitória que Lucerne a prometeu para um homem, e Vicente jura proteger a amiga de Teodoro. Maria Vitória acredita ter ouvido a voz de Inácio. Fernão tenta se reaproximar de Tereza. Reinaldo corteja Eunice, e Teodoro provoca o médico. José Augusto decide alterar seu testamento em prol de Mariana. Delfina anuncia a Irmã Imaculada que Mariana está com José Augusto.

Quarta-feira - 01 de novembro

Em Portugal, Irmã Imaculada afirma a Delfina que José Augusto está agindo de forma perigosa. José Augusto arma com o tabelião Viana para registrar Mariana novamente. No Rio, Reinaldo se desculpa com Eunice pelas ofensas de Teodoro. Carolina conversa com Vicente. Odete balbucia palavras para Vicente. Em Portugal, Tereza alerta Delfina sobre a visita de Viana e revela a Fernão que a filha de Maria Vitória está na Quinta. José Augusto apresenta Mariana a Henriqueta e Angélica. No Rio, Lucerne decide agradar Vicente, que se irrita. Lucinda desconfia de que Inácio esteja voltando a enxergar. Reinaldo agride Teodoro. Celeste compra uma casa à beira-mar. Lucinda não gosta quando Inácio mostra a Falcão o desenho de Maria Vitória. Januária revela a Edgar a ligação entre Matias e Olímpia, e o filho sente-se mal. Vicente descobre que Lucinda conhece Maria Vitória. Em Portugal, Irmã Margarida avisa Martim e Josefina sobre o paradeiro do bebê.

Quinta-feira - 2 de novembro

Lucinda teme que Maria Vitória se envolva com Vicente e desista de voltar para Portugal. Reinaldo percebe a tensão entre Olímpia e Januária e afirma que Edgar precisa descansar. Artur e Otávio preparam o Grêmio Cultural para o recital de Celeste Hermínia. Olímpia desconfia de que Vicente esteja gostando de outra moça. Lucerne conversa com Teodoro. Lucinda fica intrigada com o encontro romântico de Reinaldo. Inácio beija Lucinda e Emília vê os dois. Celina, Balbina e Pepito planejam vender geleias. Gilberte sugere a Lucerne que Vicente conhece Maria Vitória. Em Portugal, Padilha, Martim, Josefina e Jane se preparam para enfrentar José Augusto. Fernão afirma a Moniz que reconquistará Tereza. Henriqueta tem um mau pressentimento sobre Mariana. No Rio, Tomaso visita o cabaré se fingindo de cliente e garante a Natália que a resgatará. Maria Vitória passa mal, e Vicente a leva à casa de Lucinda para uma consulta com Reinaldo.

Sexta-feira - 3 de novembro

No Rio, Lucinda se desespera com a presença de Maria Vitória. Emília vê Maria Vitória e Vicente. Reinaldo e Eunice se divertem juntos. Teodoro despreza Felícia. Tiana sugere que Inácio e Justino formem uma dupla musical. Inácio acredita sentir o perfume de Maria Vitória e se emociona. Celeste e Eunice falam sobre o amor. Odete tenta se comunicar com Conselheiro. Emília questiona Lucinda sobre seu comportamento e a sobrinha faz ameaças veladas à tia. Geraldo encontra o desenho que Inácio deu a Falcão e reconhece o traço do amigo. Olímpia diz a Edgar que precisa conversar com o amado. Em Portugal, Delfina planeja casar Tereza com um pretendente e ordena que a filha esqueça Fernão. Longe de Josefina, Padilha aconselha Martim a fazer negócio com José Augusto. José Augusto exige que Padre João batize Mariana. No Rio, Inácio enxerga Lucinda e a beija. Geraldo pede que Maria Vitória fique na cidade.

Sábado - 4 de novembro

No Rio, Geraldo mostra o desenho de Inácio que encontrou e convence Maria Vitória de que o rapaz pode estar vivo. Inácio elogia a beleza de Lucinda. Helena apoia Maria Vitória a permanecer no Brasil. Vicente pensa em Maria Vitória. Sem saber de seu suposto desaparecimento, Celeste pede que Artur envie dois convites para seu recital a Inácio. Januária impede que um bilhete de Edgar chegue a Olímpia. Em Portugal, Padilha, Martim e Josefina chegam à Quinta e confrontam José Augusto, que os despista. José Augusto pede que Henriqueta abrigue Mariana por um período. Delfina apresenta Tereza a Macário e o incentiva a cortejar a filha. No Rio, Lucerne faz contribuições a um orfanato. Alzira se revolta ao ver Pepito vendendo geleias na rua, e Celina o defende. Em Portugal, Padilha desconfia do comportamento de Martim. Maria Vitória revela a Lucinda que decidiu ficar no Brasil.



*** PEGA PEGA ***

Quiosque de Dílson ganha nova gestão e cardápio diferenciado Victor Pollak / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 30 de outubro

Sandra Helena diz a Agnaldo que os dois não podem mais ficar juntos. Pedrinho ofende Lourenço e o acusa de ter provocado uma briga entre Eric e Luiza intencionalmente. Antônia mostra a Luiza as fotos de documentos que recebeu, por denúncia anônima, que incriminam Eric pelo acidente de Mirella. Borges aconselha Eric a fazer as pazes com Luiza. A Polícia encontra os documentos originais sobre o acidente na sala de Eric. Sabine repreende Malagueta. Dom tenta convencer Madalena a aceitar Cristóvão de volta. Antônia avisa a Eric que encontrou documentos que comprovam que a morte de Mirella não foi um acidente.

Terça-feira - 31 de outubro

Eric se mostra surpreso com o fato de a Polícia ter encontrado os documentos sobre o acidente de Mirella em sua pasta, e afirma que se trata de uma armação para incriminá-lo. Sandra Helena convida Agnaldo para trabalhar como seu motorista. Eric sugere a Antônia que ele era o alvo do atentado, e não Mirella, uma vez que o carro sabotado era dele. Luiza garante a Eric que acredita em sua inocência. Júlio não acredita quando Jefferson lhe conta que Elza e Prazeres estão na piscina do hotel. Athaíde conta a Arlete que a Polícia convocou Eric para prestar esclarecimentos sobre a morte de Mirella. Malagueta diz a Maria Pia que incriminou Eric porque a ama. Júlio fica surpreso ao ver Arlete com Pedrinho no hotel.

Quarta-feira - 01 de novembro

Júlio descobre que Arlete está namorando Pedrinho e se afasta de sua família. Sandra Helena provoca Agnaldo. Lourenço confessa a Athaíde que voltou por causa de Luiza. Eric conta a Bebeth sobre os documentos que comprovam que Mirella foi assassinada. Arlete e as irmãs percebem que esqueceram Sherlock no hotel. Sabine finge apoiar Eric, mas diz a Maria Pia que substituirá o empresário. Gabriel leva Sherlock para seu quarto. Luiza afirma a Eric que Maria Pia esconde algo. Maria Pia termina sua parceria com Malagueta. Arlete confessa a Júlio que se apaixonou por Pedrinho. Sandra Helena comenta com Júlio e Agnaldo que desconfia que Malagueta tenha incriminado Eric. Os três decidem tirar satisfações com o ex-concierge.

Quinta-feira - 2 de novembro

Malagueta confessa a Sandra Helena, Júlio e Agnaldo que colocou os documentos na pasta de Eric. Lígia reage quando Lourenço questiona se Maria Pia era amiga de Mirella. Athaíde é evasivo com Lourenço quando o rapaz pergunta sobre o envolvimento de Eric no acidente de Mirella. Pedrinho leva Sherlock de volta para Júlio. Sabine promove Malagueta a vice-presidente da empresa. Bebeth e Márcio se amam. Athaíde comenta com Lígia que Lourenço faz muitas perguntas. Arlete pede informações a Antônia sobre o tempo de prescrição de um crime. Eric encontra Sandra Helena.

Sexta-feira - 3 de novembro

Sandra Helena insinua a Eric que sabe quem o incriminou. Mônica pede dinheiro a Malagueta e avisa que soube por Timóteo que ele roubou o Carioca Palace. Lígia pergunta a Athaíde se foi ele quem colocou as provas na pasta de Eric. Sabine insulta Arlete. Eric diz a Maria Pia que desconfia de Athaíde. Sabine finge passar mal e pede a Pedrinho que fique com ela. Malagueta pergunta a Maria Pia se ela está envolvida na morte de Mirella. Antônia comenta com Domênico que ficou intrigada com os questionamentos de Arlete. Elza conversa com Pedrinho sobre Arlete. Pedrinho e Arlete fazem as pazes. Expedito conta a Domênico que Athaíde está sendo investigado pela Polícia Federal. Júlio beija Antônia.

Sábado - 4 de novembro

Antônia repreende Júlio. Maria Pia pergunta a Eric se foi ele quem adulterou o inquérito sobre a morte de Mirella. Antônia diz a Júlio que Arlete pode estar correndo perigo. Lourenço pede a Luiza que se afaste de Eric. Agnaldo pergunta a Sandra Helena se ela está gostando de Eric. Bebeth conta para Luiza que dormiu com Márcio. Pedrinho comenta com Rúbia que está preocupado com Sabine. Olívia parabeniza Malagueta por sua atuação na empresa. Sérgio avisa a Malagueta que Eric voltará para assumir seu cargo. Mônica procura Sandra Helena e pede ajuda. Arlete confessa a Júlio que encobriu um crime de morte. Júlio pergunta à mãe se o crime está relacionado a Eric.

*** O OUTRO LADO DO PASAÍSO ***

Casamento de Clara e Gael Raquel Cunha / TV Globo / Divulgação

Segunda-feira - 30 de outubro

Clara garante a Renato que não foi agredida por Gael. Elizabeth repreende Renan por tê-la beijado. Clara revela a Nicácio que foi agredida. Nádia faz intriga de Clara para Lorena. Samuel convida Suzy para jantar. Clara visita Josafá e esconde seu estado. Gael busca o apoio de Estela. Bruno tenta beijar Raquel. Lorena alerta Vinicius sobre Gael. Renan confessa que se apaixonou por Elizabeth e Jô insiste que a esposa de Henrique se encontre com o empresário. Sophia se aconselha com Natanael sobre os direitos de Gael à jazida de esmeraldas. Josafá sai de casa armado depois que a neta vai embora. Renato encontra Clara e tenta falar sobre Gael. Mercedes implora que Clara não reate com o marido. Sophia orienta Gael a exigir que Clara permita a exploração das esmeraldas.

Terça-feira - 31 de outubro

Gael afirma a Sophia que não prejudicará seu casamento e Estela apoia o irmão. Clara confessa a Mercedes que quer salvar seu casamento. Bruno diz a Raquel que contará sobre eles para Nádia. Gael convida Clara para jantar. Mercedes convence Josafá a não agir contra Gael. O detetive de Natanael fotografa Elizabeth e Renan juntos. Clara pede para voltar a estudar e é apoiada por Lívia e Estela. Nádia não gosta de ouvir seu filho elogiar Raquel. Lívia sente ciúmes de Renato com Clara. Samuel convida Suzy para jantar em sua casa. Gael avisa a Clara que começará a investir no garimpo e a esposa garante que as terras só podem ser exploradas por ela.

Quarta-feira - 01 de novembro

Clara explica a Gael por que só ela pode explorar as esmeraldas. Lívia e Renato namoram. Renan e Elizabeth se beijam na frente do detetive, que fotografa o casal. Adinéia aprova o suposto namoro de Samuel e Suzy. Raquel comenta com Bruno que estranhou o comportamento de Clara. Gael mostra para Sophia o documento que o impede de explorar a esmeraldas. Clara pede para Renato levá-la até Pedra Santa e Lívia não gosta. Gael leva Sophia ao aeroporto. Clara pede para Josafá não entregar as terras para Sophia. Lívia conta para Gael que Clara foi para Pedra Santa com Renato. Gael bate com o carro e não consegue ir atrás de Clara. Elizabeth se emociona ao saber que seus vestidos serão produzidos e sai para comemorar com Renan. Henrique volta para casa. Natanael mostra para o filho as fotos feitas pelo detetive. Henrique confronta Elizabeth.

Quinta-feira - 2 de novembro

Henrique propõe a Elizabeth que os dois recomecem sua vida juntos. Natanael se enfurece com o filho. Estela e Lívia socorrem Gael. Renato avisa a Clara sobre o acidente de Gael. Josafá desabafa com Mercedes sobre seu desgosto com o casamento de Clara. Gael provoca Renato, que impõe sua autoridade médica ao rapaz. Lívia desconfia da relação entre Suzy e Samuel. Gael recebe alta do hospital e confisca o celular de Clara, por ciúmes de Renato. Nádia se irrita quando Raquel cozinha o chambari e é elogiada por todos. Nádia comenta com Gustavo sobre Bruno e Raquel. Samuel despista as investidas de Suzy e se encontra com um rapaz. Elizabeth e Henrique se amam. Henrique viaja e promete a Elizabeth e Adriana que voltará logo. Natanael orienta Sophia a fazer com que Clara assine um documento que concederá a Gael o direito de explorar suas terras. Natanael pede ajuda a Jô para armar um novo flagrante de Elizabeth e Renan. Gael tenta obrigar Clara a assinar o documento de Sophia e a esposa o ameaça com a separação.

Sexta-feira - 3 de novembro

Clara é firme com Gael e declara que não permitirá a exploração das esmeraldas. Bruno e Raquel se beijam e são vistos por Ivanilda e Nicácio, que comentam. Renato acusa Lívia de ter armado contra Clara e decide se afastar da namorada. Sophia convoca uma reunião de família. Gael controla o uso do celular de Clara. Raquel estranha que Clara tenha saído da rede social. Nádia implica com Raquel. Ivanilda e Nicácio contam para Lorena que Bruno beijou Raquel. Henrique se despede de Elizabeth e sugere que a esposa não se envolva em brigas com Natanael. Jô convence Elizabeth romper com Renan pessoalmente, e Natanael avisa ao detetive. Josafá comentam com Mercedes que gostaria que Clara ficasse com Renato. Para agradar Adnéia, Samuel convida Suzy para jantar. Sophia insiste para que Gael consiga a assinatura de Clara no documento. Renato declara seu amor por Clara e a beija. Renan tenta ficar com Elizabeth à força e, para se proteger, ela acaba provocando um acidente fatal. Natanael ameaça Elizabeth.

Sábado - 4 de novembro

Natanael ameaça Elizabeth e propõe que a nora se afaste de Henrique e Adriana, caso contrário a denunciará para a Polícia como assassina de Renan. Clara afirma a Renato que ama Gael e exige que o médico se afaste dela. Gael é gentil com Clara. Estela incentiva Lívia a lutar por Renato. Adnéia faz insinuações a Suzy e Samuel se incomoda. Samuel se encontra com um rapaz. Vinícius conversa com Lorena sobre o comportamento de Laura. Bruno insinua para Nádia que está namorando. Elizabeth teme que Adriana sofra por seu envolvimento na morte de Renan. Samuel marca uma consulta com Inácio. Caetana revela a Leandra que tem um sócio secreto no bordel e pede que a moça a ajude a encontrar uma pessoa. Lorena revela a Nádia que Bruno está com Raquel. Bruno declara sua paixão por Raquel. Caetana pede perdão a Mercedes por ter provocado a separação dela com Josafá no passado. Renato confessa a Lívia que ama Clara. Elizabeth aceita a proposta de Natanael e é obrigada a simular sua própria morte.