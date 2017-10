Vai ao ar nesta quarta-feira o primeiro dos quatro episódios da minissérie que acompanha uma competição entre oito costureiros amadores que querem provar seu talento e versatilidade. No capítulo de hoje, eles devem fazer uma saia em três horas e meia. A escolha do tecido é fundamental para o caimento desejado e os adereços não podem interferir na modelagem e na perfeição das costuras.

A Arte do Encontro – Canal Brasil, 21h30min Após 13 episódios comandados por Tony Ramos , Bárbara Paz assume o lugar do ator a partir desta quarta-feira. Na passagem de bastão, Bárbara entrevista o próprio Tony. Os dois têm uma conversa sobre o amor, o tempo e a paixão pela atuação. Juntos, realizam leitura dramatizada de Chapeuzinho Vermelho. No restante da temporada, ela entrevistará nomes como Selton Mello , Pedro Bial , Antonio Pitanga , Mariana Lima, Bráulio Tavares, Michel Melamed e Chico Diaz.

Volta esta noite a série documental que acompanha pesquisadores que investigam quais teriam sido os passos de Hitler após a queda do nazismo, com novas pistas e evidências. No primeiro episódio, Bob e sua equipe trazem uma seleção exclusiva dos bastidores, as entrevistas e investigações sobre a possível fuga de Hitler depois da II Guerra Mundial. A equipe retorna a Berlim, onde Lenny DePaul e Sascha Keil descobrem uma quinta saída desconhecida do bunker.