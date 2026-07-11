Tua Voz, Santa Maria: Daiane Diniz, vocalista da Rocksane

Daiane sonhava em ser cantora desde a infância Ronald Mendes / Divulgação

A vocalista da banda Rocksane, Daiane Diniz, é a convidada do décimo episódio do podcast Tua Voz Santa Maria. Durante a conversa, a cantora relembra o início da trajetória na música, conta que sonhava em ser cantora desde a infância e explica como a paixão pelo rock levou à criação da banda ao lado do marido, Rodrigo Cunha. Ela também destaca o papel da escola e dos primeiros trabalhos remunerados na decisão de transformar a música em profissão.

Ao longo da entrevista, Daiane fala sobre a construção da carreira artística e da importância de diversificar os projetos musicais. Além da Rocksane, ela comenta o trabalho em bandas voltadas para casamentos e eventos, o tributo ao ABBA, produções infantis e o projeto Mulheres em Movimento. Para a cantora, a música pode ser arte e também uma atividade profissional, capaz de gerar renda, manter equipes de trabalho e fortalecer a cena cultural de Santa Maria.

A artista também ressalta a relação com a cidade, onde nasceu e construiu toda a carreira. Segundo ela, Santa Maria oferece oportunidades para quem investe na cultura e reúne pessoas que valorizam o trabalho dos músicos locais. Daiane relembra apresentações marcantes, fala sobre o carinho do público e destaca que nunca cogitou deixar a cidade para seguir carreira em outro lugar.

A entrevista contou também com o Coordenador da Rádio Atlântida Fabiano Oliveira.



Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.