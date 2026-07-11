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Tua Voz, Santa Maria: Daiane Diniz, vocalista da Rocksane

Daiane também atua em bandas voltadas para casamentos e eventos, o tributo ao ABBA, produções infantis e o projeto Mulheres em Movimento

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Amanda Boeira

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