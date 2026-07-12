Influenciador Pirulla fala em vídeo pela primeira vez após AVC ocorrido há mais de um ano; assista

Pirulla apareceu pela primeira vez em vídeo desde que sofreu um AVC em maio de 2025. Redes Sociais / Reprodução

Mais de um ano depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), o biólogo e youtuber Paulo Miranda Nascimento, 44 anos, conhecido como Pirulla, voltou a falar diretamente com os seguidores. O vídeo foi gravado na quinta-feira (9) e publicado neste domingo (12) no Instagram (assista abaixo).

Na gravação, Pirulla aparece sentado em uma poltrona, faz um sinal positivo com o polegar e repete a saudação com que costumava iniciar seus conteúdos na internet: "Olá, pessoas! Este é mais um vídeo meu aqui na internet. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Falou?".

A publicação é acompanhada por uma legenda escrita por amigas do divulgador científico. Elas informam que o processo de reabilitação continua e ocorre de maneira gradual, "um passo de cada vez".

Tratamento continua em casa

Graças às doações recebidas, Pirulla realiza em casa sessões de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Ele também conta com cuidadoras, acompanhamento psicológico e outros atendimentos necessários à recuperação.

Segundo a atualização, o youtuber apresentou avanços em diferentes áreas e recuperou pontos importantes da fala. A escrita, porém, ainda está entre os desafios enfrentados por ele.

Mais de dois meses internado

Pirulla sofreu o AVC na noite de 25 de maio de 2025, em casa, na cidade de São Paulo. Ele foi encaminhado a uma unidade de terapia intensiva (UTI) e permaneceu hospitalizado por pouco mais de dois meses.

O biólogo recebeu alta em 1º de agosto e passou a continuar o tratamento em casa, acompanhado por uma equipe especializada. A causa exata do AVC não havia sido determinada, apesar dos exames realizados durante a internação.

Em abril deste ano, Pirulla já havia aparecido em uma foto publicada nas redes sociais, sentado em uma poltrona com um gato no colo. O conteúdo divulgado neste domingo é o primeiro vídeo em que ele fala desde o AVC.

Quem é Pirulla