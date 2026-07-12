Cultura e Lazer

Liberdade e nostalgia
Notícia

"As pessoas querem saber que Porto Alegre era aquela": vídeo viral de premiação resgata o espírito da Capital nos anos 1980

O Troféu Scalp, criado pelo cabeleireiro Valter Costa, virou símbolo da efervescência cultural do período

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Camila Bengo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS