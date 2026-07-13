Almanaque do Gaúcha Hoje: Dia Mundial do Rock

Hoje na históriaNotíciaNotíciaA notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.Almanaque do Gaúcha Hoje: Dia Mundial do RockMúsica, cinema, política e tudo o que aconteceu neste dia13/07/2026 - 07h40minCompartilharAdicione GZH como fonte preferencial no GoogleGZHOuça abaixo os fatos que marcaram o 13 de julho na história:Confira a trilha sonora do programa de hoje alusiva ao Dia Mundial do Rock.GZH faz parte do The Trust ProjectSaiba MaisMais sobre:áudio