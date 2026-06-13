Tua Voz, Santa Maria: Sérgio Marques, presidente da Liessma

Serginho foi um dos responsáveis pela retomada do carnaval de rua de Santa Maria Prefeitura de Santa Maria / Divulgação

O quinto episódio da décima primeira temporada do “Tua Voz: Santa Maria” teve como entrevistado Sérgio Marques, conhecido como Serginho. Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Santa Maria (Liessma), ele está à frente do processo de retomada do Carnaval na cidade, que voltou a ser realizado em 2026 após anos sem desfiles oficiais.

Durante a entrevista, Serginho relembrou a trajetória ligada à cultura popular desde a infância. Nascido em uma família tradicionalmente envolvida com a Escola de Samba Vila Brasil, ele cresceu acompanhando a organização carnavalesca e as atividades dos clubes sociais da cidade. Segundo ele, a ligação com o Carnaval começou ainda nos primeiros meses de vida e se manteve ao longo dos anos, até chegar à presidência da Liessma.

O dirigente destacou que a retomada do Carnaval foi resultado de um trabalho coletivo, construído a partir da mobilização das escolas de samba, do poder público e de diferentes setores da comunidade. Ele lembrou que a criação da Liga, em 2025, foi uma das diretrizes definidas durante um seminário voltado à gestão carnavalesca e serviu como base para a reorganização do evento.

Serginho também falou sobre os desafios para consolidar o Carnaval nos próximos anos. Entre as prioridades estão a busca por recursos, a elaboração de um planejamento estratégico para as escolas de samba e a construção de um calendário permanente de atividades ligadas à cultura carnavalesca. Para ele, Santa Maria tem potencial para desenvolver ações durante todo o ano, fortalecendo o setor e ampliando a participação da comunidade.

Além da atuação no Carnaval, o entrevistado abordou a trajetória profissional no Teatro Treze de Maio, onde trabalha há mais de uma década. Ele comentou sobre os esforços para formação de público, democratização do acesso à cultura e os desafios enfrentados por espaços culturais de médio porte para atrair grandes espetáculos ao interior do Estado.

Ao longo da conversa, Serginho defendeu a importância da renovação de lideranças na área cultural, ressaltando que os avanços dependem do trabalho coletivo e da participação de diferentes gerações.

A entrevista contou com a participação do repórter da RBS TV Rogério Giaretta Júnior.





Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.